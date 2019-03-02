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Bin 800 yıllık penis çizimleri bulundu

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Bu sembolün Roma dilinde "iyi şans" anlamına geldiği belirtildi
Bin 800 yıllık penis çizimleri bulundu

Cumbria, İngiltere'de bin 800 yıl önce çizilmiş penis duvar resimleri bulundu. Çizimlerin Roma İmparatorluğu askerleri tarafından yapıldığı belirtildi. 

Historic England'ın haberine göre penis çizimi Newcastle Üniveristesi'nden arkeologların bir taş ocağında yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Çizimin milattan sonra 207 yılına ait olduğu belirtildi. Yapılan paylaşıma göre penis sembolü Roma dilinde "iyi şans" anlamına geliyordu. 

Newscatle Üniversitesi'nde bir Arkeoloji Profesörü olan Ian Haynes, "Bu çizimler daha fazla zarar görmeye çok müsait. Buları 2019 yılında kayda geçirmemiz büyük şans, böylece onları korumak için en iyi teknolojileri kullanarak onları gelecekte de inceleme şansı bulacağız" dedi.

histor.pngHistoric England ve Newcastle Üniversitesi tarafından yürütülen ortak çalışmada görev alan arkeologlar lazer teknolojisi kullanarak çizimler hakkında daha detaylı bilgi almaya çalışacak.

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