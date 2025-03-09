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Bin 801 araç sürücüsü kontrol edildi, 299 sürücüye ceza yazıldı

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Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda bin 801 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından 299 sürücüye ceza yazıldı.
Bin 801 araç sürücüsü kontrol edildi, 299 sürücüye ceza yazıldı

Polis trafik ekiplerinin dünkü denetimlerinde bin 801 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli trafik suçlarından 299 sürücüye ceza yazıldı. Bir sürücü tutuklanırken 23 araç trafikten men edildi.

Polis basın bültenine göre, rapor edilen trafik suçları ve rakamlar şöyle:

"117’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 38’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 25’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 12’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 80’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır"

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