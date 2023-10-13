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Bin 924 gün boyunca ülkede kaçak yaşadı...

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Ülkede yıllardır kaçak yaşam süren İ.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Bin 924 gün boyunca ülkede kaçak yaşadı...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı. 

Polis, 9 Ekim 2023 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa'da Surlariçi, Arasta bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde İ.K'nin 4 Temmuz 2018 tarihinden itibaren bin 924 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü yakalandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. 

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