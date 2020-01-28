Bina açma, hırsızlık ve kasti hasar

27.12.2019 - 15.01.2020 tarihleri arasında, Lapta’da faaliyet halinde olmayan Lapitos Otelin ana giriş kapısı hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girildikten sonra, otel içerisinde muhafaza edilen muhtelif marka ve modelde otuz altı adet televizyon, üç adet tek kişilik koltuk, dört adet çift kişilik koltuk, bir adet sehpa, sekiz adet mini bar çalınmış ve odalara ait 4 adet ahşap kapı kırılarak hasara uğratılmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada kapsamında meselede zanlı olarak görülen yaşları 17 ile 21 arasında değişen toplam 7 kişi tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.