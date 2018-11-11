Bina Açma ve Hırsızlık

10.11.2018 tarihinde, 11:00-14:30 saatleri arasında, Korkuteli’nde, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Mustafa ŞADANOĞLU’na ait ambar olarak kullanılan eski deri fabrikasının duvarına hasar verildikten sonra içeriye girilmiş ve içerisinden çeşitli ebat ve ağırlıktaki fabrikaya ait hurda demirler çalınarak konu fabrikanın arka bahçesine taşımıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede zanlı olarak görülen M.E.(E-31) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
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