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Bina Açma Ve Hırsızlık

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Bina Açma Ve Hırsızlık
Bina Açma Ve Hırsızlık

27.08.2019 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, İskele’de Kordonboyu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Fidan-2 isimli petrol istasyonunun penceresi hasara uğratıldıktan sonra açılarak içeriye girilmiş ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 350 TL para çalınmıştır.

            Olayın polisin bilgisine gelemsi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.P. (E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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