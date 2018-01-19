Bina çöktü işçiler canını zor kurtardı

Bölgede faaliyet gösteren bazı esnaflar, yaşanan olayın ardından basına açıklamalarda bulundu. Esnaflar, bölgede birçok eski binanın bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tuttuğunu belirterek benzer bir olayın daha yaşanmasının an meselesi olduğunu öne sürdü

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde, Kumarcılar Hanı yanında bulunan 4 dükkan, dün sabah tadilat çalışması sırasında çöktü. İşçiler, göçük altında kalmaktan son anda kurtuldu. 1 işçi molozlardan kalkan tozdan olumsuz etkilendi.Lefkoşa Surlariçi’nde Kumarcılar Hanı yanında bulunan, Girne Amerikan Üniversitesi’nin kirasındaki 4 dükkan, dün sabah saatlerinde çöktü. Havadis’in olayın tanıklarından edindiği bilgiye göre, uzun yıllar ayakkabı mağazası olarak faaliyet gösteren dükkanlar, bir süredir kullanılmıyordu. Dükkanlar, iki gün önce tadilata alınmıştı, pastane olarak yeniden hizmete açılması hedefleniyordu.

1 işçi tozdan olumsuz etkilendi

Söz konusu dükkanların içerisindeki rafların sökülmesi sırasında çöktüğü öğrenildi.

Çökme sırasında bina içerisinde 4 işçinin çalıştığı ve işçilerin göçük altında kalmaktan son anda kurtulduğu bilgisine ulaşıldı. Göçük sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken olayın tanıklarından edinilen bilgiye göre, işçilerden biri molozlardan kalkan toz nedeni ile bir süre nefes almakta güçlük çekti, işçi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Bölge esnafı isyan etti

Bölgede faaliyet gösteren bazı esnaflar, yaşanan olayın ardından basına açıklamalarda bulundu. Esnaflar, bölgede birçok eski binanın bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tuttuğunu belirterek benzer bir olayın daha yaşanmasının an meselesi olduğunu öne sürdü. Bölge esnafı, yetkililerin yaşanan bu olayı dikkate alarak bölgedeki diğer eski ve harabe yapılarda gerekli tedbirlerin alınması için harekete geçmesini istedi.

(havadis)