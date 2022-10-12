Binalardaki Eşyaları Ateşe Vermek

11.10.2022 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Hasan İğneci Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın altında meydana gelen yangın sonucu, iki adet tekli kanepe, bir adet plastik su deposu ve dört metrelik plastik su borusu yanarak zarar görmüş, yaklaşık elli metre karelik duvarlar ise yangından islenmiştir.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangının çıkış sebebi ile ilgili yapılan ileri soruşturmada, M.G.(E-47)’nin tasarrufunda bulundurduğu çakmak ile kasten ve kanunsuz olarak söz konusu apartmanın altında muhafaza edilen iki adet tekli kanepeyi ateşe vermek suretiyle yangına sebep olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.