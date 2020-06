Binaların yangından korunması için kapsamlı tüzük yolda

İçişleri Bakanlığı, uzun süredir sürüncemede kalan ve ülkemizde büyük bir eksiklik olan “Binaların Yangından Korunması”na yönelik tüzüğün hayat bulması için ilgili paydaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın başkanlığında toplanan, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Şehir Planlama Dairesi, İtfaiye Müdürlüğü ve İlçe İtfaiye Müdürleri ile Planlama İnşaat Dairesi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında “Binaların Yangından Korunması Hakkında Tüzük”ün hayat bulması için Baybars, siyasi irade ortaya koyacaklarını belirtti.

“Binaların Yangından Korunması” konusunda hazırlanan kapsamlı tüzükle; kamu, kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesi ve sonrasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

İçişleri Bakanı Baybars, “Binaların Yangından Korunması” hakkında hazırlanan tüzüğün, ülkede güvenli yapılaşma bağlamında çok önemli bir eksikliği gidereceğini belirtti. Binaların Yangından Korunmasının can ve mal kaybının önlenmesinde çok önemli olduğunu söyleyen Baybars, “Son dönemde stratejik bir kurumumuz olan Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yangınında yaşanan sıkıntılarla da bunu acı şekilde tecrübe ettik. Binaların Yangından Korunması için ülkemizde kapsamlı bir yönetmeliğe ihtiyaç vardır”dedi.

Baybars, bu bağlamda, ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, yangınların yol açtığı ısı, duman, zehirleyici ve boğucu gaz ile panik sebebiyle yaşanacak can ve mal güvenliği bakımından oluşacak tehlikeleri en aza indirebilmek için, bina tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletme esaslarını, yapı kimyasallarının sınıflandırma, değerlendirme, sınırlandırma ve ruhsatlandırılmasını kadar çok kapsamlı bir tüzük hazırlandığını belirtti.

BAYBARS, “ÜLKENİN PLANLI VE GÜVENLİ BÜYÜMESİ GELECEK KUŞAKLARA OLAN HİZMET BORCUMUZDUR”

Baybars, “21. Yüzyılda artık insanlarımızın hak ettikleri standartlarda, güvenli yapılarda, can ve mal kaybı tehlikesine karşı korunaklı, planlı büyüyen, güvenli kent ve binalarda huzur içinde yaşamasını istiyoruz” dedi.

Bakan Baybars, ülkenin planlı ve güvenli büyümesi gelecek kuşaklara olan hizmet borcumuzdur. “Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi”nin 15 Temmuz’da son bulmasından sonra da ülkesel fizik plan hedef, strateji ve politikaları kapsamında hazırlanan Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesiyle birçok alt ölçek planlarının hayat bulacağını, bu bağlamda da alt ölçek planlarının şekillenmesinde, “Binaların Yangından Korunması” kapsamında hazırlanan tüzüğün de bu alt ölçek planlarına katkı yapacağının altını çizdi.

Baybars, “daha güvenli ve planlı yapılaşma koşullarını sağlamak amacıyla 2. emirnamenin yürürlükte olduğu süre zarfında bakanlık olarak çalışmalarımıza devam ettik. Bu bağlamda uzun yıllardır ciddi bir eksiklik olarak duran “Binaların Yangından Korunması Hakkında hazırlanan tüzüğün daha fazla sürüncemede kalmaması gerektiğini söyledi. Bakan Baybars, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Tüzük”ün yürürlüğe girmesinin ülkede yangınlardan kaynaklı can ve mal kaybının önlenmesine yönelik çok önemli bir adım olduğunu ve bu yönde ortaya siyasi irade koyduklarını belirtti.