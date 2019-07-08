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Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nden taşınıyor

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Kulislerde Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilebileceği konuşuluyor
Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nden taşınıyor

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için 19 Şubat’ta TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Yıldırım daha sonra İstanbul’a giderek seçim çalışmalarını yürütmüştü.CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da TBMM'ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması talebiyle ‘Binali Yıldırım'ın köşkü neden henüz boşaltmadığına' dair bir yazılı soru önergesi vermişti.

Yıldırım kendi evine taşınıyor

İstanbul seçimlerinin ardından Ankara’ya dönen Yıldırım, Çankaya Köşkü’nden taşınıyor. Yıldırım’ın bu ay içerisinde Dikmen’de kendisine ait bir eve yerleşeceği öğrenildi.

Öte yandan gözler Binali Yıldırım’a önümüzdeki dönemde nasıl bir görev verileceğine çevrildi. Kulislerde Yıldırım’ın bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya AKP Grup Başkanlığına getirilebileceği konuşuluyor.

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