Binali Yıldırım: “Covid-19 testim pozitif çıktı”

Türkiye Eski Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, eşinin ve kendisinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemizi uygun gördüler" dedi.
1- Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.— Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2020
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