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Binali Yıldırım: “Covid-19 testim pozitif çıktı”

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Türkiye Eski Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Binali Yıldırım: “Covid-19 testim pozitif çıktı”

Türkiye Eski Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, eşinin ve kendisinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemizi uygun gördüler" dedi.

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