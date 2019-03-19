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Binali Yıldırım düzeltme yapmak zorunda kaldı: Savaşa filan girmiş değiliz, seçime gidiyoruz

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AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın miting meydanlarındaki söylemlerini 'düzelten' bir açıklama yapmak zorunda kaldı
Binali Yıldırım düzeltme yapmak zorunda kaldı: Savaşa filan girmiş değiliz, seçime gidiyoruz

Yıldırım, 'Yani biz savaşa filan girmiş değiliz, seçime gidiyoruz. Seçim sürecinde de nihayetinde kendimizi anlatacağız, onlar da adaylarını anlatıyorlar. Bu gayet medeni bir durum' dedi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, partisinin söylemlerinin aksine 31 Mart yerel seçimi için "Yani biz savaşa filan girmiş değiliz, seçime gidiyoruz. Seçim sürecinde de nihayetinde kendimizi anlatacağız, onlar da adaylarını anlatıyorlar. Bu gayet medeni bir durum" dedi.

Yıldırım, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın sorularını yanıtladı.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Yani biz savaşa filan girmiş değiliz, seçime gidiyoruz. Seçim sürecinde de nihayetinde kendimizi anlatacağız, onlar da adaylarını anlatıyorlar. Bu gayet medeni bir durum… Bunların esasında hiç yadırganmaması gerekir diye düşünüyorum.
  • Ne için kavga edeceğiz, paylaşacağımız çok şeyimiz var; ayrışacağımızsa çok az şey var. Üç günlük yalan dünya, neyi paylaşamıyoruz?
  • Sorun sıralaması zaten var, neye, nerde, nasıl başlayacağımızla alakalı detaylara çalışacağız; ama bütün bunlardan da önemlisi İstanbul’un sorunlarını çözerken İstanbul’da yaşayanların katılımıyla çözüm üreteceğiz. Tabiri caizse, önce bütün paydaşlardan bir brifing alacağız; bütün sivil toplum kuruluşlarından, kanaat önderlerinden, meslek gruplarından… Yani İstanbul’da yaşayan, İstanbul’un zorluklarını her gün hisseden tüm kesimlerle yakın bir bilgi alışverişinde bulunacağız. Onlardan bu anlamda brifing aldıktan sonra, kendi çalışma ekibimizle bunları değerlendirip öncelik sırasını bir daha gözden geçireceğiz.
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