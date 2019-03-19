Binali Yıldırım düzeltme yapmak zorunda kaldı: Savaşa filan girmiş değiliz, seçime gidiyoruz

Yıldırım, 'Yani biz savaşa filan girmiş değiliz, seçime gidiyoruz. Seçim sürecinde de nihayetinde kendimizi anlatacağız, onlar da adaylarını anlatıyorlar. Bu gayet medeni bir durum' dedi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, partisinin söylemlerinin aksine 31 Mart yerel seçimi için "Yani biz savaşa filan girmiş değiliz, seçime gidiyoruz. Seçim sürecinde de nihayetinde kendimizi anlatacağız, onlar da adaylarını anlatıyorlar. Bu gayet medeni bir durum" dedi.

Yıldırım, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'ın sorularını yanıtladı.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: