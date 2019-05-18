"Binali Yıldırım, 'Eğer halk ikimizi aynı anda ekranda görürse ve dinlerse ben seçimi baştan kaybederim' diye düşünüyor"

Yazıları sozcu.com.tr'de de çıkan Korkusuz yazarı Can Ataklı, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Binali Yıldırım'ın rakibiyle TV ekranlarına çıkmamasının nedeninin "Korku" olduğunu iddia etti. Ataklı, "Yıldırım muhtemelen 'Eğer halk ikimizi aynı anda görürse ve dinlerse ben seçimi baştan kaybederim' diye düşünüyor" ifadesini kullandı.

Ataklı'nın "Şu Binali Yıldırım korkmayıp İmamoğlu’nun karşısına çıksa da halk kime oy vereceğini iyice görse" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

23 Haziran'da tüm Türkiye'nin nefesini tutup izleyeceği bir seçim var.

Merak ediyorum, Binali Yıldırım neden rakibiyle birlikte halkın karşısına çıkmaktan korkar?

Sonuçta neredeyse devlet büyüklüğündeki bir kente belediye başkanı seçeceğiz.

İnsanlar iki adayı birlikte görseler, kararlarını ona göre verselerfena mı?

Ama Binali Yıldırım ekrana çıkmıyor.

Korkuyor.

Muhtemelen “Eğer halk ikimizi aynı anda görürse ve dinlerse ben seçimi baştan kaybederim” diye düşünüyor.

Belki çok haksız değil.

Ama demokrasinin de kuralları var.

Lafa gelince demokrasi ağızlarından düşmüyor ama demokratik hiçbir kurala uymuyorlar.

Bu kibir, bu güç şımarıklığı başka ülkelerde var mıdır acaba?

Sanmıyorum.

Öyle olsa Amerika'da başkan adayları halkın karşısına birlikte çıkmaz.

İlk kez seçime katılmayı bırakın bir kenara, 4 yıl başkanlık yaptıktan sonra tekrar aday olanlar bile halkın önüne birlikte çıkmaktan kaçmıyorlar kaçamıyorlar.

Zaten Amerika'da veya demokratik uygar bir ülkede bu tür bir tartışmadan kaçan aday asla seçimi kazanamaz.

Çünkü halk, korkan bir siyasetçiyi asla benimsemez ve seçmez.

Bana göre, muhalefet seçime kadar bu konuyu zorlamalı.

Binali Yıldırım'ı kamuoyu önünde tartışmaya çağırmalı.

Binali Yıldırım da korkmadan ekranda Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkmalı.

Gerçi benimki boş hayal tabii.

Binali Yıldırım'ın ya da herhangi bir AKP'linin rakipleri karşısında korkmamaları mümkün değil ki.

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