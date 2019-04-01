  • BIST 94.356
  • Altın 231,303
  • Dolar 5,5516
  • Euro 6,2373
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu daha fazla oy almış gözüküyor

»
Yıldırım "25 bin civarında rakip aday İmamoğlu bizden daha fazla oy almış görünüyor. Aradaki farkın 10 katından fazla iptal oy var. Bu önemli bir detay var. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. İptal edilen oylar, aradaki farkın 10,5 katı.
Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu daha fazla oy almış gözüküyor

Yıldırım "25 bin civarında rakip aday İmamoğlu bizden daha fazla oy almış görünüyor. Aradaki farkın 10 katından fazla iptal oy var. Bu önemli bir detay var. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. İptal edilen oylar, aradaki farkın 10,5 katı. Sonucu değiştirebilir." dedi.

Yıldırım’ın açıklamaları; “İstanbul’da sayım sürüyor, 14 sandık daha sayılacak. 25 bin civarında rakip aday İmamoğlu bizden daha fazla oy almış görünüyor. Aradaki farkın 10 katından fazla iptal oy var. Bu önemli bir detay var. Bazı usülsüzlükler, hatalı girişler var. İlgili arkadaşlarımız tutanakları inceliyor. Şüphesiz YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz ancak sürecin devam ettiğini hatırlatmakta fayda var. 319 bin iptal edilen oy var, önemli bir detay. İstanbul’da 31 bin 136 sandık var. Her sandıkta bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazla.”

“Sayın İmamoğlu 2014’ü örnek veriyor. Bir şeyi eksik görüyor. 2014 seçiminde iptal oylar 440 bin. Aradaki fark 660 bindi. Yani iptal oyların tamamını kazanan adaya yazsanız bile yetmiyordu. İptal edilen oylar, aradaki farkın 10,5 katı sonucu değiştirebilir.”

“İstanbul halkına teşekkür ediyorum. Kazanan kim olursa olsun çok güzel bir seçim kampanyası geçirdik. İstanbullular bizi can kulağıyla dinlediler, bize güvendiler. Teşkilatımız Cumhur İttifakı olarak AK Parti, MHP il başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız yine MHP’nin il teşkilatı, Ülkü ocakları canla başla çalıştık bu süreci tamamladık. İstanbul halkının takdiridir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YSK Başkanı İstanbul'da İmamoğlu'nun zaferin mi açıkladı?01 Nisan 2019 Pazartesi 10:30
  • AKP Ankara'da seçimlere itiraz edecek01 Nisan 2019 Pazartesi 10:07
  • Adam bu defa kaybetti01 Nisan 2019 Pazartesi 09:40
  • Binali Yıldırım, sonuçlar netleşmeden İstanbul’daki billboardlara teşekkür mesajlarını yerleştirdi01 Nisan 2019 Pazartesi 09:26
  • İmamoğlu: YSK da sonuçlarımızı teyit etmek üzere01 Nisan 2019 Pazartesi 09:15
  • İmamoğlu: Rakibimizle aramızda 28 bin 27 oy fark var, hala tebrik edilmeyi bekliyorum01 Nisan 2019 Pazartesi 09:11
  • İttifak bu kez AKP'ye kaybettirdi, CHP'ye kazandırdı: Ankara 25 yıl sonra el değiştirdi01 Nisan 2019 Pazartesi 09:08
  • Dünya basınında 31 Mart seçimi: ‘Erdoğan’ın iktidarına darbe’01 Nisan 2019 Pazartesi 09:05
  • İmamoğlu, dünya çapında TT oldu01 Nisan 2019 Pazartesi 09:00
  • DHA: YSK verilerine göre İstanbul'da İmamoğlu önd01 Nisan 2019 Pazartesi 08:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti