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Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu

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Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisi tamamlanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hastaneden taburcu edildi.
Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu

Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası uçak ambulansla İstanbul'a getirilen ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Binali Yıldırım, hastaneden taburcu oldu. Hastane çıkışı basına açıklamalarda bulunan Yıldırım, kazayı ve tedavi sürecini anlattı.

Binali Yıldırım, "Bundan tam bir hafta önce 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sebebiyle heyet halinde günübirlik ziyarete gitmiştik. Dönüş yolunda aracımız kaza yaptı. Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik" açıklamasında bulundu.

Yıldırım iki kaburgasında kırık olduğunu ve zamanla iyileşeceğini sözlerine ekledi.

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