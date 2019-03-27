  • BIST 95.632
  • Altın 229,390
  • Dolar 5,3225
  • Euro 6,0060
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Binali Yıldırım HDP'lilerden oy istedi: HDP'nin adayı olmadığına göre beni destekleyebilirler

»
AKP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, HDP'lilerden oy istedi.
Binali Yıldırım HDP'lilerden oy istedi: HDP'nin adayı olmadığına göre beni destekleyebilirler

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim kampanyasının genel seçim havasında geçmesinin bir faydası olmadığını belirterek “31 Mart referanduma dönüştü. Adaylar konuşulsaydı, adayları mukayese etme imkânı olsaydı çok daha farklı bir sonuç doğurabilirdi” dedi.

Binali Yıldırım, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’ya konuştu.

Son günlerde HDP’lilerden oy istemesiyle dikkat çeken Yıldırım şunları söyledi: “Hep şunu söyledik: Biz bir genel seçime gitmiyoruz. İstanbul’un seçimini yapıyoruz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi partiye gönül verirse versin, İstanbul’un geleceği için, evlatlarımızın geleceği için herkesten destek istiyoruz. Buna HDP’ye oy verenler de dahil. Benim dediğim şu: HDP aday göstermediğine göre, HDP’lileri bağlayacak bir şey yok. Pekâlâ beni destekleyebilirler. Geçmişte de bugün de AK Parti HDP’yle birlikte bölgeden Kürt vatandaşlarımızdan en fazla destek alan partidir. Bu yüzden ben HDP’nin Kürtlerin oylarını pazara çıkarmasının çok dürüst bir iş olmadığını düşünüyorum. Pazarlık yapılmasının siyaseten de etik olmadığını düşünüyorum. HDP ile Kürtleri birbirinden ayırmak lazım. HDP bölücü terör örgütü ile arasına mesafeyi bugüne kadar koyamadı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hukuk fakültesi bitirenlere baraj sınavı geliyor27 Mart 2019 Çarşamba 09:08
  • Washington Post: Türkiye'de hükümetin binlerce muhalifi hapsetmesi üzerine cezaevi edebiyatı gelişiyor26 Mart 2019 Salı 21:49
  • Erdoğan: Ülkeyi baskıdan, zulümden kurtardık26 Mart 2019 Salı 21:18
  • CHP'nin 350 adayından toplu dava26 Mart 2019 Salı 20:42
  • Türkiye'de '2 yıldır işsizim' diyen bir kişi kendini yakmaya çalıştı26 Mart 2019 Salı 18:02
  • Türk iş adamı, Land Rover'a açtığı davayı kazandı26 Mart 2019 Salı 17:40
  • SON DAKİKA: Kayseri Havalimanı'nda silah sesleri26 Mart 2019 Salı 17:01
  • İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'nin kalelerini kaybedeceği için kendisini tutuklatmak istediğini söyledi26 Mart 2019 Salı 16:55
  • Son Dakika SONAR Anket sonuçlarını açıkladı26 Mart 2019 Salı 16:38
  • KONDA Genel Müdürü seçim sonucu tahminini açıkladı: Denge değişecek26 Mart 2019 Salı 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti