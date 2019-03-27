Binali Yıldırım HDP'lilerden oy istedi: HDP'nin adayı olmadığına göre beni destekleyebilirler

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim kampanyasının genel seçim havasında geçmesinin bir faydası olmadığını belirterek “31 Mart referanduma dönüştü. Adaylar konuşulsaydı, adayları mukayese etme imkânı olsaydı çok daha farklı bir sonuç doğurabilirdi” dedi.

Binali Yıldırım, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’ya konuştu.

Son günlerde HDP’lilerden oy istemesiyle dikkat çeken Yıldırım şunları söyledi: “Hep şunu söyledik: Biz bir genel seçime gitmiyoruz. İstanbul’un seçimini yapıyoruz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi partiye gönül verirse versin, İstanbul’un geleceği için, evlatlarımızın geleceği için herkesten destek istiyoruz. Buna HDP’ye oy verenler de dahil. Benim dediğim şu: HDP aday göstermediğine göre, HDP’lileri bağlayacak bir şey yok. Pekâlâ beni destekleyebilirler. Geçmişte de bugün de AK Parti HDP’yle birlikte bölgeden Kürt vatandaşlarımızdan en fazla destek alan partidir. Bu yüzden ben HDP’nin Kürtlerin oylarını pazara çıkarmasının çok dürüst bir iş olmadığını düşünüyorum. Pazarlık yapılmasının siyaseten de etik olmadığını düşünüyorum. HDP ile Kürtleri birbirinden ayırmak lazım. HDP bölücü terör örgütü ile arasına mesafeyi bugüne kadar koyamadı."