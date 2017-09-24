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''Binali Yıldırım İBB başkanlığına aday olacak''

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''Binali Yıldırım İBB başkanlığına aday olacak''
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından İstanbul'a Başbakan Yıldırım'ın başkan adayı olacağını yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, cuma günü basın toplantısı düzenleyerek görevinden istifa ettiğini açıkladı. 2004 yılından beri İBB başkanlığı görevini yürüten Topbaş'ın bu kararı gündeme bomba gibi düştü. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Topbaş'ın istifasını bugünkü köşesinde yazdı. 

"Kadir Abi'ye veda mektubu'' başlıklı yazıda Topbaş hakkında ılımlı, güler yüzlü, nazik, efendi ve düzgün olarak bahseden Ahmet Hakan, aynı zamanda talihsiz olduğunun da altını çizdi. 

Hakan, yazının devamında İBB'nin yeni başkan adayı ile ilgili de bomba bir iddia ortaya attı. 2019 yılındaki "Yerel seçimlerde Başbakan Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak." diyen Hakan şöyle devam etti:

"Teklif gitti... Teklif kabul edildi...

Yani şüphe yok, belirsizlik yok.

Muhalefet partileri şimdiden hesaplarını buna göre yapsalar iyi olur."

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