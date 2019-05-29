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Binali Yıldırım, İmamoğlu ile canlı yayına çıkma şartını açıkladı

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AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, kendisine canlı yayında tartışma davetinde bulunan Ekrem İmamoğlu'na 'Tek bir şartla çıkarım. Sadece İstanbul'u konuşacağız' yanıtını verdi.
Binali Yıldırım, İmamoğlu ile canlı yayına çıkma şartını açıkladı

23 Haziran seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında tartışmaya davet ettiği Binali Yıldırım, tek bir şartı olduğunu söyledi.

"Kiminle hangi kanalda yapacağımız meselesi benim açımdan fark etmez. Ben her kanala çıkarım. Her türlü her yerde oluruz" diyen Yıldırım, "Sadece tek bir şartım var. İstanbul'u konuşacağız. İstanbul dışında konuşamayacağımdan değil. İstanbul'a haksızlık etmek istemem. İstanbul adayıysak İstanbul'u konuşmamız lazım" ifadesini kullandı.

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