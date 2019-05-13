Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun ilk icraatlerini ‘müjdeli haber’ diyerek seçim vaadi yaptı

AKP’li Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimi iptal ederek mazbatasını geri aldığı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığı süresince verdiği talimatları vaat olarak sundu.

AKP’nin yenilenecek İstanbul seçimlerinde yeniden aday gösterdiği Binali Yıldırım, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu’nun talimatlarını ‘müjdeli haber’ diyerek seçim vaadi yaptı.

Yıldırım paylaşımında şunları yazdı:

“İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil’i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek.”

Binali Yıldırım’ın bu vaatlerini, başkanlığı iptal edilmeden Ekrem İmamoğlu talimat olarak ilgili birimlere iletmişti. İmamoğlu’nun bu talimatı Mayıs ayı İBB meclisinde gündeme gelecekti.