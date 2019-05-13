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Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun ilk icraatlerini ‘müjdeli haber’ diyerek seçim vaadi yaptı

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AKP’li Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimi iptal ederek mazbatasını geri aldığı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığı süresince verdiği talimatları vaat olarak sundu.
Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun ilk icraatlerini ‘müjdeli haber’ diyerek seçim vaadi yaptı

AKP’nin yenilenecek İstanbul seçimlerinde yeniden aday gösterdiği Binali Yıldırım, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu’nun talimatlarını ‘müjdeli haber’ diyerek seçim vaadi yaptı.

Yıldırım paylaşımında şunları yazdı:

“İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil’i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek.”

Binali Yıldırım@BY

İstanbullulara müjdeli haber:

Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak.

Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek.

Hayırlı olsun.

9.864

15:55 - 13 May 2019

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9.642 kişi bunun hakkında konuşuyor

Binali Yıldırım’ın bu vaatlerini, başkanlığı iptal edilmeden Ekrem İmamoğlu talimat olarak ilgili birimlere iletmişti. İmamoğlu’nun bu talimatı Mayıs ayı İBB meclisinde gündeme gelecekti.

Ekrem Imamoglu@ekrem_imamoglu

Tüm İstanbullu hemşehrilerimizin bilgisine; Söz verdiğimiz gibi, ulaşım ve su fiyatlarında indirim öngören talimatlar İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ilgili kurumlarına verilmiştir. Mayıs ayı İBB Meclisi'nde gündeme gelmesini ve onaylanmasını bekliyoruz.

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