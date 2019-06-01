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Binali Yıldırım: İSPARK nasıl zarar etmiş benim de kafama yatmıyor

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İSPARK, 2018’de yalnızca binde 3 oranında kar etti
Binali Yıldırım: İSPARK nasıl zarar etmiş benim de kafama yatmıyor

AKP'nin talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptal kararı verdiği İstanbul seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, TV5'te 'Seçim Özel' programında Mustafa Yılmaz'ın konuğu oldu. Yıldırım, İSPARK'ın zarar etmesine ilişkin olarak, "Benim de kafama yatmıyor" dedi. 

Yılmaz’ın İSPARK’ın zarar etmesine ilişkin sorusuna Yıldırım, “Onu ben de anlamış değilim. Gelince anlayacağız. Benim de kafama yatmıyor” dedi. Vaatlerini sıralayan Yıldırım, İSPARK’ta ilk 1 saati ücretsiz yapacağız diyerek sözlerine devam etti.

Yıldırım, İstanbul’daki yeşil alanlarla ilgili projelerini anlatırken İstanbul’un yüzde 20’sinin yerleşim alanı, geriye kalan yüzde 80’inin yeşil alan olduğunu iddia etti.

Yılmaz’ın ‘Kadir Topbaş’ı neden ziyaret ettiniz?’ sorununa Yıldırım, “Kadir Topbaş bizim belediye başkanlığımızı yaptı çok da başarılı belediye başkanıydı. Belediye başkanlığından ayrıldı diye bizim selamı sabahı kesmemiz mi gerekiyor? Kadir Beyle bir hukukumuz var. Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığı’ndan başlayan Beyoğlu Belediye Başkanlığı’ndan Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan birlikte yaptığımız birçok proje var. Bir hukukumuz var yani. Belediye başkanlığını bıraktı diye bütün defteri kapatacağız hafızamızdan silecek miyiz?” şeklinde cevap verdi.

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