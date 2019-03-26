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Binali Yıldırım istedi, Hürriyet söyleşiyi değiştirdi

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AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın Hürriyet gazetesinden Ertuğrul Özkök'e yaptığı açıklamaların bir bölümü söyleşi yayımlandıktan kısa süre sonra değiştirildi
Binali Yıldırım istedi, Hürriyet söyleşiyi değiştirdi

 Yıldırım'ın 'Bunları yapabilmek için İstanbul’dan daha çok vergi almamız gerekir. Daha çok vergi alındıkça ülke kalkınacak, İstanbul kalkınacak' sözleri gazete tarafından haberden çıkarıldı.

AKP ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Hürriyet gazetesinden Ertuğrul Özkök’e yaptığı açıklamalar söyleşi yayımlandıktan kısa süre sonra değiştirildi.

Söyleşinin değiştirilen bölümünde Yıldırım, "Bunları yapabilmek için İstanbul’dan daha çok vergi almamız gerekir. Daha çok vergi alındıkça ülke kalkınacak, İstanbul kalkınacak" derken, müdahalenin ardından ilgili bölüm, "Türkiye’deki vergilerin yüzde 49’unu toplayan İstanbul, bu vergilerden yüzde 10’un altında pay alıyor. İstanbul’un toplanan vergiden aldığı gelir payının artması lazım" şeklinde değiştirildi.

Söyleşinin ilgili bölümü yurttaşların tepkisine neden olurken, Yıldırım'ın seçim ofisinden, "Hürriyet Gazetesi’nde 26 Mart 2019 tarihinde yayınlanan söyleşimiz farklı aktarılmıştır. Doğru ifade şu şekildedir:Türkiye’de ödenen vergilerin %49’u İstanbul’da toplanırken; İstanbul bu gelirden %10 pay almaktadır. İstanbul’un vergiden aldığı pay artmalıdır. Kamuoyuna duyurulur" açıklaması gelmişti.

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