  • BIST 94.022
  • Altın 261,854
  • Dolar 5,8200
  • Euro 6,5930
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Binali Yıldırım kesin sonucu ilan etti: İmamoğlu'nu tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyorum

»
İstanbul'da açılan sandıkların yüzde 96'sına göre iki aday arasındaki fark 703 bin oy
Binali Yıldırım kesin sonucu ilan etti: İmamoğlu'nu tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyorum

YSK'nın seçim yasağını kaldırmasından 5 dakika sonra kameralar karşısına geçen AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığını kabul ederek,  "Rakibim Ekrem İmamoğlu önde gidiyor, kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İstanbulluların verdiği kararın gelecek beş yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayanlar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda konuşan Yıldırım, "Bildiğiniz gibi YSK seç,imlerin sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırmış bulunuyor. Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Kampanya sürecindeki çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Yıldırım, " Kampanya boyunca yoğun bir çalışma içine giren yakın çalışma arkadaşlarıma teşkilat mensuplarıma ve bizi dinleyen projelerimizi anlatma fırsatı evren İstanbulumuzun güzler insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum. Sabah oy kullanırken söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimlerle Türkiye'de demokrasinin  kusursuz işlediği ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar daha sonra kesin olarak ortaya çıkacaktır. Bu sonuçların İstanbul'a hayırlar getirmesini diliyorum. İmamoğlu arkadaşımıza güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

"Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek beş yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayanlar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sandıkların %33'ü açıldı, İmamoğlu farkı artırıyor23 Haziran 2019 Pazar 18:42
  • Açılan sandık 9433 İmamoğlu farkla önde23 Haziran 2019 Pazar 18:38
  • Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı23 Haziran 2019 Pazar 18:34
  • Açılan sandık : 7040 Ekrem İmamoğlu : %55.57 Binali Yıldırım :%43.3323 Haziran 2019 Pazar 18:28
  • Açılan sandık sayısı: 5171 İmamoğlu farkı açıyor23 Haziran 2019 Pazar 18:26
  • Açılan 4734 sandığa göre fark %1423 Haziran 2019 Pazar 18:23
  • Açılan sandık 2564, İmamoğlu farkı açıyor...23 Haziran 2019 Pazar 18:11
  • Açılan 512 sandığa göre son sonuçlar23 Haziran 2019 Pazar 18:04
  • İlk 443 sandığa göre İmamoğlu farkla önde!23 Haziran 2019 Pazar 18:02
  • İşte İstanbul seçimi İlk 50 sandık sonucu23 Haziran 2019 Pazar 17:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti