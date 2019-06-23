Binali Yıldırım kesin sonucu ilan etti: İmamoğlu'nu tebrik ediyor, hayırlı hizmetler diliyorum

İstanbul'da açılan sandıkların yüzde 96'sına göre iki aday arasındaki fark 703 bin oy

YSK'nın seçim yasağını kaldırmasından 5 dakika sonra kameralar karşısına geçen AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığını kabul ederek, "Rakibim Ekrem İmamoğlu önde gidiyor, kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İstanbulluların verdiği kararın gelecek beş yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayanlar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda konuşan Yıldırım, "Bildiğiniz gibi YSK seç,imlerin sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırmış bulunuyor. Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Kampanya sürecindeki çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Yıldırım, " Kampanya boyunca yoğun bir çalışma içine giren yakın çalışma arkadaşlarıma teşkilat mensuplarıma ve bizi dinleyen projelerimizi anlatma fırsatı evren İstanbulumuzun güzler insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum. Sabah oy kullanırken söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimlerle Türkiye'de demokrasinin kusursuz işlediği ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar daha sonra kesin olarak ortaya çıkacaktır. Bu sonuçların İstanbul'a hayırlar getirmesini diliyorum. İmamoğlu arkadaşımıza güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

"Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek beş yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayanlar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.