Binali Yıldırım: Oylar sandıkta iç edilmiştir

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapıyor;

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"CHP adayı rakam vererek kazandığını ilan etti. 29 bin oy farkı ile. Biz de aynı gece 23.25'te eldeki bilgilere göre kazandığımızı söyledik. YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı, 27 bin 880 oyla İmamoğlu'nun önde olduğunu ifade etti. İlk bilgilerle beraber seçim esnasında seçim tamamlandıktan sonra ortaya çıkan anormallikler, şaibe ve yolsuzlukların gündeme geldiğini gördük."

"Biz hukukun peşindeyiz, vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. İki aday birbirine yakın oy aldığı halde aradaki fark neden benim lehime artıyor. Bu şunu gösteriyor; oylar sandıkta iç edilmiştir. Biz eminiz ki oyların tamamı sayılabilmiş olsaydı mutlaka bi seçimin sonucu böyle olmayacaktı, fark kapanacak ve sonuç tersine dönecekti"

“Biz başından beri hukuk vurgusu yapıyoruz. İşleyen süreç bundan ibarettir. YSK işin sahibi ve patronudur. Seçimle ilgili itirazları YSK yönetmektedir. Maltepe'deki sayım da tamamlandığında bu süreç bitmiş olacak. YSK bir karara varmış olacaktır.”

“Ortada tahammülsüzlük var. Seçimi kazandığının kararını sen mi vereceksin? Belediye başkanıyım diye kart bastırıp Anıtkabir'e bu unvanla imza atarsan, miting yaparsan YSK'nın vereceği kararı etkilemekten başka ne yaparsın? Hukuk devletinde baskılarla hakimleri karar vericileri etkilemek mümkün değildir. Hakimler hukuka göre karar verir”