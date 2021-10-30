Binali Yıldırım: Saner'e yapılanları FETÖ operasyonuna benzetti!
İşte satır başları
* Tüm kumpaslara birlikte karşı durmalıyız.
* Asıl olan Türkiye KKTC kardeşliğinin ilelebet yolculuğudur.
* Kurultaydan istikrar ve güven çıkacağına inanıyorum
Binali Yıldırım: Saner'e yapılanları FETÖ operasyonuna benzetti!
İşte satır başları
* Tüm kumpaslara birlikte karşı durmalıyız.
* Asıl olan Türkiye KKTC kardeşliğinin ilelebet yolculuğudur.
* Kurultaydan istikrar ve güven çıkacağına inanıyorum
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