Binali Yıldırım: Seçimin patronu olan YSK kararını vermiştir

Binali Yıldırım, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri'nin iptal etmesinin ardından 23 Haziran'da yenilenecek olan seçimlerde yeniden AKP'den aday olacağını açıkladı.

"Tekrar edilecek seçimler 23 Haziran tarihinde yapılacak. İstanbul ve İstanbullular için hayırlı, uğurlu olsun. Baştan beri söylediğimiz Türkiye bir hukuk devleti, dolayısıyla hukukun içerisinde seçimin patronu olan YSK kararını vermiştir" diyen Yıldırım, "İki karar söz konusuydu ya iptal edilmesi ya da reddedilmesi. Baştan beri şahsım da, rakibim de YSK'nın kararının bağlayıcı olduğunu, herkes için geçerli olacağını ifade etmiştir" ifadelerini kullandı