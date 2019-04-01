Binali Yıldırım, sonuçlar netleşmeden İstanbul’daki billboardlara teşekkür mesajlarını yerleştirdi

Yerel seçim yarışının en yoğun yaşandığı il olan İstanbul’da, Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın teşekkür afişleri seçim sonuçları netleşmeksizin kentin dört bir yanındaki billboardlara yerleştirildi.

Yerel seçim sonrası Türkiye’de gözler, veri akışının gece yarısı itibariyle yaklaşık 3 saat durduğu, Yıldırım’ın daha sandıkların yüzde 25’i açılmışken teşekkür konuşması hazırlığı pozunu paylaştığı, ilerleyen saatlerde ise Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki oy farkı kapanırken “Biz kazandık” dediği İstanbul’da.

Saat 06:00 itibariyle veriler İstanbul’da sandıkların yüzde 98.75’inde oyların sayıldığını ve Yıldırım ile İmamoğlu arasında oy farkı, 3 bin 941’e indi. Aynı saatlerde, İstanbul’un farklı noktalarında Yıldırım’ın “Gönül belediyeciliği kazandı, teşekkürler Türkiye” yazılı afişleri yer almaya başladı.

Afişlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Millet İttifakı adayı İmamoğlu, “Manipülasyon şimdi de İBB eliyle sürüyor. Gece yarısı pankart operasyonu sadece algı çalışmasıdır. Bu yanlışı şiddetle kınıyor, Binali Yıldırım Bey’e de kendini bu manipülasyona feda etmemesini öneriyorum” ifadesini kullandı.