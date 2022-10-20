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Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç Azerbaycan'da kaza yaptı. Yıldırım ve Ayrım'ın durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın içinde bulunduğu araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı. 

Yıldırım ve Ayrım'ın kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü’deki bir hastaneye götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BAKAN KOCA: ÜÇÜNÜN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında, "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım’ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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