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Binali Yıldırım, üç gün önceki açıklamasını unuttu! Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı

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Bir garip açıklama geldi...
Binali Yıldırım, üç gün önceki açıklamasını unuttu! Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da seçimi kaybeden AKP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim gecesi yaptığı 'Kazandık' açıklamasını unutarak CHP'li Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını almadan 'kazandık' açıklaması yaptığı için eleştirdi.

Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar şöyle: "İtiraz süreci devam ediyor, bu yeni bir şey değildir. Seçimin partisi YSK'dır. Sayın İmamoğlu'nun bu gerçeği görmesi ve kabul etmesi gerekiyor. Bir sabırsızlık hali var. Ben şimdi soruyorum, Sayın İmamoğlu elinde mazbatan var mı, sağa sola yazı yazmanın ne anlamı var. Karar YSK tarafından açıklanacaktır. Bu herkese zarar verir, adayın kendisine zarar verir. İstanbul gibi bir kentte herkesin sorumlu davranması gerekir. Sonuç ne olursa olsun, verilen oyun zayi olmaması için böyle bir sorumluluk taşıyorum. Oyların yerini bulduğundan emin olmalıyız."

SEÇİM GECESİ 'KAZANDIM' DEMİŞTİ

AKPi İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Binali Yıldırım, seçimlerin yapıldığı 31 Mart gecesi kameraların karşısına geçerek şu açıklamayı yapmıştı: "Bu saat itibarıyla İstanbul seçim sayıları, gayri resmi sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık. İstanbul halkına verdiği yetki için teşekkür ederim. İstanbullulardan, İstanbul'a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum ve inşallah İstanbul'u 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz. Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte yoğun bir çalışma ortaya koyan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve tüm teşkilat ile Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı olan MHP İl Başkanına ve teşkilatına teşekkür ederim. Sonuçlar İstanbul'umuz için ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler İstanbul."

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