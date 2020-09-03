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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı

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Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın Covid-19 testi pozitif çıktı -Binali Yıldırım: -"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesine başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı
Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

-Binali Yıldırım:

-"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesine başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır."

-"Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

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