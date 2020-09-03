Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
-Binali Yıldırım:
-"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesine başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır."
-"Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.