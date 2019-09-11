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Binali Yıldırım'a hakaretten yargılanan Uğur Dündar'a hapis, 'kitap okuma cezası'na çevrildi

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Binali Yıldırım'a hakaretten yargılanan Uğur Dündar'a hapis, 'kitap okuma cezası'na çevrildi
Binali Yıldırım'a hakaretten yargılanan Uğur Dündar'a hapis, 'kitap okuma cezası'na çevrildi

Gazeteci Uğur Dündar hakkında 2014 yılında yazdığı bir köşe yazısında AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 11 ay 20 günlük hapis cezası, kitap okuma yaptırımına çevrildi. 

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Uğur Dündar katılmazken, avukatları hazır bulundu. 

Söz verilen Dündar'ın avukatları, müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Uğur Dündar'ı üzerine atılı 'hakaret' suçunu işlediğinin sabit görüldüğü gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. 

Mahkeme, sanık Dündar daha önceden kasıtlı suçtan mahkum olduğu için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına hükmetti. 

Sanık Dündar'ın yaşı, kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ile yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı dikkate alan mahkeme, Dündar'a verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu'nun 'Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar' başlıklı 50. maddesine göre seçenek yaptırıma çevirdi. 

Bu kapsamda, Dündar, mahkum olduğu cezanın yarısı kadar olan 5 ay 25 gün süreyle haftada en az 2 saat olmak kaydıyla mesai saatleri içerisinde Yüksek Öğretim Kurumları kütüphanesinde 'şerefe karşı suçlar' ile ilgili makale, tez ve kitap okuyacak.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Uğur Dündar'ın 5 Nisan 2014 tarihinde Sözcü gazetesinde yazdığı bir köşe yazısında, Binali Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 9 Ekim 2015'te görülen davada Uğur Dündar "hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel mahkeme kararının ilgili Yargıtay dairesince bozulması üzerine, dava Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanmıştı.

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