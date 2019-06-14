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Binali Yıldırım'a programda cevaplayacağı soruları önceden verdiler (Video)

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AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım’ın İSPARK ile ilgili soruları NTV-Star TV ortak yayınından önce aldığı elindeki dosyayla ortaya çıktı.
Binali Yıldırım'a programda cevaplayacağı soruları önceden verdiler (Video)

23 Haziran seçimleri için kampanyaya devam eden Binali yıldırım 2 Haziran Pazar akşamı Star ve NTV ortak yayınına katıldı.

Yıldırım’a İSPARK ile ilgili sorular yöneltiliyordu. Tam bu sırada Yıldırım’ın önündeki dosya kameranın da göreceği açıyla ekrana gelince Yıldırım’ın soruları önceden aldığı anlaşıldı. Yıldırım jet hızıyla sorulara yanıt verirken yanlışlıkla sıradaki soruyu da moderatör sormadan yanıtladı.

İşte o video:

 

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