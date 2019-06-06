Binali Yıldırım'dan Diyarbakır'da 'Kürdistan mebusu' açıklaması

Diyarbakır’da konuşan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunda Atatürk tarafından davet edilenler arasında "Kürdistan mebusunun da olduğunu" söyledi.

Diyarbakır’a bugün bir ziyaret gerçekleştiren Binali Yıldırım, AKP İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nda bir konuşma yaptı.

Kurdistan24'te yer alan habere göre konuşmasına Kürtçe “Îda we bimbarekî be. Roj baş, çawenin?” (Bayramınız kutlu olsun. Günaydın, nasılsınız?) diye başlayan Yıldırım, İstanbul seçimleri için destek istedi.

Yıldırım, “Diyarbakır’a size geldim, desteğinizi istemeye geldim. Diyarbakır her zaman bizim yanımızda oldu. Aramızı hiç kimse bozamaz, biz ezelden beri kardeşiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında PKK’yı eleştiren Yıldırım, “Kalkınmayı geciktiren kim? Terör örgütü. Terör örgütünün, bölücülerin Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin de Türklerin de bu ülkede yaşayan 82 milyon vatan evladının da sorunu terör örgütüdür, PKK’dır, DEAŞ’tır, FETÖ’dür” dedi.

Binali Yıldırım, “İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş yıllarında bile Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün davet ettiği millet temsilcilerinin arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı, Anadolu’nun her tarafından temsilci vardı” diye devam etti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde muhalefet partilerini hedef alırken birçok kez "Kürdistan Kuzey Irak'ta, çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde 'Kürdistan' diye bir bölge yok" ifadelerini kullanmıştı.

TBMM'de 'Kürdistan'a ceza var

TBMM Genel Kurulu'nda 2017'de HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, seçildiği bölgeye “Kürdistan” dediği için Meclis’ten iki günlüğüne atılmıştı. Baydemir'in ardından birçok milletvekili "Kürdistan" dediği için cezalar aldı.