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Binali Yıldırım'dan 'kaz' partisi

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AKP'li eski Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda eski ve yeni AKP milletvekili 'kaz partisi'nde buluştu.
Binali Yıldırım'dan 'kaz' partisi

Eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çok sayıda eski ve yeni AKP milletvekili ile “kaz partisi”nde bir araya geldi.

ANKA'dan Mehtap Belen'in haberine göre, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin Ankara’daki otelinde Binali Yıldırım’ın ev sahipliğindeki yemekte günün menüsünde yer alan kazları, Eski Ulaştırma Bakanı, AKP Kars Milletvekili Ahmet Arslan Kars’tan getirtti.

Kaz partisine eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ile İsmet Yılmaz’ın yanı sıra MHP’den istifa ettikten sonra AKP hükümetinde bakanlık yapan Tuğrul Türkeş de katıldı. Eski bakanlardan, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu’nun da bulunduğu yemekte, eski Grup Başkanvekili, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, eski bakanlardan Kürşad Tüzmen, Güldal Akşit, Said Yazıcıoğlu ile çok sayıda milletvekili de bulundu.

Kaz partisiyle ilgili eski bakanlar “nezaket yemeğiydi” diyerek açıklama yapmaktan kaçındı.

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