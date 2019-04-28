Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması

Binali Yıldırım’dan yeni bir seçim açıklaması geldi.

Binali Yıldırım “Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim. Bu makamların daha fazlasını gördüm daha fazlasında sorumluluk aldım. Benim hassasiyetim, bizlere verilen oyların yerli yerine gidip gitmediğinden emin olmak. Bunun için çaba gösterdik” dedi.

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, “Seçimler geride kaldı. Bundan sonra şehrin güzelliği için İstanbul’un marka değerinin yükselmesi için daha yaşanılır bir şehir haline getirilmesi için yapılacak çalışmaları izleyeceğiz, takip edeceğiz. Konumumuz ne olursa olsun elimizden gelen katkıyı sağlayacağız,” diye konuştu.