Binali Yıldırım'ı Tek İsim Karşılıyor

Söz konusu "karşılama planı" değişikliğinin son dakika “yanlış anlaşılmaların” önüne geçmek için yapıldığı öğrenildi.
Hafta sonu yapılacak Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayı hakkında gelişmeler baş döndürücü bir hızla her saat yeni bir boyuta taşınıyor…
UBP'nin 3 Genel Başkan adayı; Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre'nin, kurultay konuğu Binali Yıldırım'ı Ercan’da “birlikte karşılama” planının iptal olduğu öğrenildi.
Söz konusu değişimin son dakika “yanlış anlaşılmaların” önüne geçmek için yapıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Binali Yıldırım’ı sadece UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu karşılayacak.
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