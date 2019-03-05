Binali Yıldırım'ın adaylığı düşürülmeli diyen YSK üyesinden dikkat çeken şerh

Binali Yıldırım’ın, TBMM Başkanlığı’ndan geç istifa ettiği için adaylığının iptal edilmesi gerektiği yönündeki talep YSK tarafından oy çokluğuyla reddedildi. Karşı oy kullanan YSK üyesi hâkim Cengiz Topaktaş, karara şerh düştü.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın, TBMM Başkanlığı’ndan geç istifa ettiği için adaylığının iptal edilmesi gerektiği yönündeki talebi oy çokluğuyla reddetti. Karşı oy kullanan YSK üyesi hâkim Cengiz Topaktaş, Yıldırım’ın 1 Aralık 2018’de görevinden ayrılması gerektiğini savunarak, “Geçici aday listesinden çıkarılmasına karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Barosu avukatlarından Sedat Vural, 23 Şubat’ta YSK’ya başvurarak, belediye başkanlığına aday olmak isteyen kamu görevlilerinin en geç 1 Aralık 2018’de görevlerinden ayrılmaları gerektiğini ancak Yıldırım’ın kamu görevlisi statüsünde bulunmasına rağmen 18 Şubat tarihinde TBMM Başkanlığı’ndan istifa ettiğini hatırlattı.

YSK da ilgili mevzuat hükümlerini hatırlatarak verdiği kararda “Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Binali Yıldırım’ın 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde aday olabilmek için kanun gereği görevinden ayrılması gerekenlerin arasında olmadığından talebin reddine karar verilmesi gerekmiştir” dedi.