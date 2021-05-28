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Binance CEO'sundan çarpıcı Bitcoin açıklaması: Kimse kapatamaz

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Binance CEO'su CZ, gelinen noktada Bitcoin'i kimsenin kapatamayacağını söyledi. Changpeng “CZ” Zhao, gelenekler paralarla, kripto paraların zaman içerisinde birlikte çalışacağını aktardı.
Binance CEO'sundan çarpıcı Bitcoin açıklaması: Kimse kapatamaz

Son olarak İran dört ay boyunca Bitcoin madenciliğini yasakladığını duyurdu. Çin'in de benzer bir adım atabileceği gelen haberler arasında.

Bu tartışmaların etkisi altında kripto paraların geleceğinin konuşulduğu Consensu 2021 konferansı düzenlendi.

Sanal ortamda düzenlenen konferansa dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng “CZ” Zhao da katıldı.

AMAZON BENZETMESİ

Konferansta önceden kaydedilmiş bir konuşması yayınlanan CZ, "500 milyon insanın zihninde yer edinmiş ortadaki teknoloji düşünüldüğünde, artık hiç kimse kapatamaz diye düşünyorum" dedi.

Zhao, Bitcoin ve diğer kripto paralarsa savaşmanın 1990'larda Amazon'un internete getirdiği iş modeline karşı çıkmakla aynı olduğunu söyledi.

Yani Zhao'ya göre finansal dünya Bitcoin teknolojisiyle ortaya çıkan imkanları daha fazla kullanacak ve bu teknoloji yakın gelecekte insanların hayatında daha fazla yer edecek.

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