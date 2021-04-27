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Binance duyurdu: Türk Lirası çekimi sınırlandı

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Binance, yeni kripto para düzenlemesinin ardından Binance.com'dan Türk Lirası çekişlerinin sınırlama getirildiğini duyurdu. 29 Nisan'dan itibaren Ininal ve Papara aracılığıyla çekiliş yapılamayacak.
Binance duyurdu: Türk Lirası çekimi sınırlandı

Binance, yeni kripto para düzenlemesinin ardından Binance.com'dan Türk Lirası çekişlerinin sınırlama getirildiğini duyurdu. 29 Nisan'dan itibaren Ininal ve Papara aracılığıyla çekiliş yapılamayacak.

Binance'den yapılan açıklamaya göre Binance.com üzerinden Türk lirası transferleri kaldırılıyor. 29 Nisan'dan itibaren Ininal ve Papara aracılığıyla çekiliş yapılamayacağı açıklandı. Binance.com.tr işlemlerine herhangi bir sınırlama getirilmedi. 

Binance'in sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 'Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik' uyarınca 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto para platformları için yatırma ve çekme işlemlerine aracı olamayacaktır. Bu nedenle, Binance.com üzerinde Ininal ve Papara firmaları aracılığıyla TRY yatırma ve çekme işlemlerinin 29 Nisan 2021 14:00 saatinden itibaren yapılamayacağını üzülerek bildirmek isteriz. Ancak, bu durum TRY işlem çiftlerini etkilemeyecek ve söz konusu alım satım çiftleri işlem görmeye devam edecektir. Buna ek olarak, bu tarihten sonra TRY bakiyenizi BUSD, USDT, BTC ve diğer kripto paralara çevirebilir ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz."

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