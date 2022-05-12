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Binance’dan Luna ve Terra kararı

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Kripto piyasasında deprem devam ederken kripto borsası Binance, ağ yavaşlığını gerekçe göstererek Luna ve TerraUSD (UST) için çekim işlemlerini askıya aldığını duyurdu.
Binance’dan Luna ve Terra kararı

Kripto piyasasında çöküş sürerken dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance ağ yavaşlığını gerekçe göstererek Luna ve TerraUSD (UST) çekim işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından Binance, söz konusu iki coinin çekim işlemlerini geçici olarak askıya aldı. Ağ yeniden istikrar kazandığında ve beklemede olan çekim işlemi sayısı azaldığında, bu tokenler için çekim işlemlerini yeniden başlatacağını belirtti.

TIKANIKLIK VE YAVAŞLIK YAŞANIYOR

Binance ayrıca Terra ağının aralıklı olarak Binance'te yüksek hacimli olarak bekleyen fon çekme işlemlerinden dolayı yavaşlık ve tıkanıklık yaşadığını duyurdu. Kripto borsası, buna bağlı olarak yüksek miktarda bekleyen çekim işlemlerinden dolayı işlemlerin geçici olarak askıya alınmaya devam ettiğini duyurdu.

Öte yandan Binance, daha az sermayeyle daha büyük hacimli işlemler yapılmasına imkan sağlayan sistem olan kaldıraç işlemlerini Luna için güncelleme kararı aldı.

Binance, kısa bir süre önce son zamanların en çok düşüş yaşayan altcoini Luna hakkında yayınladığı bu duyuruda, Luna vadeli sözleşmelerini kaldıracağını açıkladı. Ayrıca dolar marjlı Luna vadeli sözleşmelerinde maksimum kaldıraç oranı ise 8x olarak güncelleyeceğini bildirdi.

BÜYÜK ÇÖKÜŞ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Geçen ay 40 milyarı doları aşan piyasa değerine sahip olan Luna, son iki günde yaklaşık 39,5 milyarlık piyasa değeri kaybetti. Geçen hafta 100 dolar bandında bulunan ve en büyük 10 kripto paradan biri olan Luna'nın fiyatı, an itibarıyla 0,05 dolar bandında bulunuyor.

Luna ve UST’deki çöküş piyasanın genelini de etkilemiş, Bitcoin, Ethereum ve Solana’nın da dahil olduğu kripto varlıklar büyük değer kaybetmişti. CoinMarket verilerine göre piyasada 250 milyar dolarlık satış gerçekleştiği tahmin ediliyor.

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