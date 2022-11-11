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Binance’in kurucusundan 2008’deki finansal çöküşe benzer ‘kademeli’ kripto krizi uyarısı

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Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, FTX’teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini söyleyerek ‘kademeli’ kripto krizi konusunda uyardı.
Binance’in kurucusundan 2008’deki finansal çöküşe benzer ‘kademeli’ kripto krizi uyarısı

Zhao, Britanya merkezli Financial Times gazetesine verdiği röportajda, 1 trilyon dolarlık dijital varlık piyasasının 2008’deki finansal çöküşe benzer bir krizle karşı karşıya olduğunu aktardı.

FTX’teki sıkıntıların ardından gelecek haftalarda daha fazla şirketin başarısız olabileceğine dikkati çeken Zhao, rakip kripto borsası FTX’teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini söyledi.

Zhao, FTX’in düşüşüyle kademeli etkilerin görüleceğini söyleyerek özellikle FTX ekosistemine yakın olanların olumsuz etkileneceğini ifade etti.

Changpeng Zhao’nun değerlendirmeleri, Binance’in rakip kripto para borsası FTX’i satın almaktan vazgeçmesinin ardından geldi.

Zhao, 8 Kasım’da FTX’in Binance’ten yardım istediğini söyleyerek FTX’i satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

Binance’in FTX’i satın almasına yönelik taraflar niyet mektubu imzalarken Binance görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

FTX’in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, nakit kaynağı bulunamaması halinde şirketin iflasa başvurmak zorunda kalabileceği konusunda FTX yatırımcılarını uyarmıştı. Bankman-Fried, kripto para borsasının 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğunu bildirmişti.FTX’in bugünkü açıklamasındaysa şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı, şirketin Üst Yöneticisi Bankman-Fried’in da istifa ettiği duyuruldu.

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