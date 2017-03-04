Binatlı Nefes Aldı

Goller: Dk. 51 ve penaltıdan 60 Ertaç(TOL)-Dk. 23 ve 90 Otfo, 72 Eren Can, 81 Abdullah(Binatlı)

Hakem: Mehmet Malek-Ali Akçınar-Özal Çağlayan

TOL: Andreu-Yunus-Hasan-Mustafa Avcı-Mustafa Ercan-Justice-Muhammed Ali-James-Deniz-Emeka-Ertaç

Binatlı: Ercan-Emek-Kadir-Ayhan- Kemal(dk. 56 Eren Can)-Alexander(dk. 73 Kehinde)-Berkem(dk. 77 Abdullah)-Devrim-Mehmet-Sertaç

Goller: Dk. 51 ve penaltıdan 60 Ertaç(TOL)-Dk. 23 ve 90 Otfo, 72 Eren Can, 81 Abdullah(Binatlı)

Karşılaşmadan Notlar:

15. dakikada Kadir Deniz'i ceza alanı dışında faulle düşürdü. Atışı Ertaç kullandı. Üstten dışarı.

DK. 19 :Emek'in faul atışından kullandığı top az farkla dışarı çıktı.

DK. 21: Otfo ceza alanına girer girmez Ocak kalesine şutunu gönderdi, top az farkla yandan dışarı gitti.

Dk. 23: Otfo yine ceza alanına girer girmez sert vurdu, top kalecinin bakışları arasında ağlara gitti. 0-1

Dk. 26: Otfo, ceza alanı içinde Mustafa Avcı tarafından arkasından çekilerek düşürüldü, hakem maçı oynattı.

Dk. 43: Justice pasını Emeka'ya gönderdi, Emek kayarak düşünce Emeka kaleci ile karşı karşıya vurdu, top kaleci Ercan'ın kucağına gitti.

Dk. 45: Justice kale içine ortaladı. Savunmadan seken top Ertaç'ın önünde kaldı. Ertaç sert vurdu, top direği yalayarak dışarı çıktı.

İkinci yarı T. Ocağı ataklarla başladı.

Dk. 51: Ertaç yaklaşık 35 metreden faul atışı kullandı. Top doğrudan kaleci Ercan'ın yanından ağlara gitti. 1-1

Dk. 59: Emek topu Ocak kalesine ortaladı. Otfo savunmaya rağmen topu kaleye aşırdı, top üstten dışarı çıktı.

Dk. 60: Ayhan ceza alanı içinde Justice'e faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Ertaç kullandı. 2-1

Dk. 72: Berkem'in sağ kanattan ortası Emir Can'a geldi. Sert vuruşu ağlara gidince skor eşitlendi. 2-2

Dk. 81: Emek faul atışı kullandı. Kaleci Andreou elinden kaçırınca topu önünde bulan Abdullah boş kaleye yuvarladı.2- 3

Dk. 90: Emek bir kez daha faul atışı kullandı. Eren Can vurdu, top kaleciden döndü. kafa ile topu ağlara gönderen Otfo kendisinin ikinci takımının 4. golünü Ocak ağlarına bıraktı.