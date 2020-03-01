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Binatlı’da “NEŞE”li Günler..! (1-2)

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K-Pet Süper Ligde son haftaların formda takımı Yenicami, play out bölgesinde yer alan Binatlı karşısında sergilediği kötü oyun sonrası sahadan 2-1 mağlup ayrılarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.
Binatlı’da “NEŞE”li Günler..! (1-2)

Yer: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Mustafa Öztugay, Halil Erdem Canaloğlu, Burak Mandıralı

Yenicami: Ercan, M.Göktaş, H.Sadıklar, J.Ebuka, Abaka (76.Dk M.Amasyalı) Yasin, Tansel (66.Dk H.Celil) Hasan, Farouk (46.Dk M.İneci) M.Altın, Aminu

Binatlı: Yunus, Benham, Debola, Moses, Muammer, M.Süzgen, Bayram, Berkem, Abdullah (74.Dk Serkan) Mehmet Ali (57.Dk M.Neşe), Tuğrul

Goller: Dk.49 M.Altın (Yenicami)15.Dk M.Altın (KK), 78.Dk M.Neşe (Binatlı)

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