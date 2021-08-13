Binboğa, Harup Alışının Taban Fiyatını 10 TL/Kilo Olarak Belirledi

Binboğa, 2021 yılı Harup alımında taban fiyatını 10 TL/kilo olarak belirlediğini açıkladı.

Binboğa’dan verilen bilgiye göre, tüm üreticilerin bölge kooperatiflerini de desteklemek ve sürdürebilirliğini korumak adına, Harup ürünlerini kooperatifler üzerinden almaya gayret edileceği vurgulandı.

Ayrıca, “yıllardır özünde üretici için, hayvancı ve çiftçilerimiz için tüm olumsuzluklara rağmen mücadele eden “Kooperatifçilik” ruhu ile hareket eden işletmemiz BİNBOĞA Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LPG Üretim ve Pazarlama Kooperatifi LTD. olarak yine üreticimizin yanındayız” denildi.