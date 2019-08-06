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Binboğa Yem Fabrikası hayvan yemlerinde indirime gitti

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Binboğa Yem Fabrikası Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda karma hayvan yemlerinde indirime gitti.
Binboğa Yem Fabrikası hayvan yemlerinde indirime gitti

Binboğa Yem Fabrikası’ndan yapılan açıklamaya göre, piyasa şartlarının altında hayvancıya satışa sunulacak yem fiyatları bugünden itibaren geçerli olacak. 

Açıklamada, Binboğa Yem Fabrikası’nın, Yem fiyatlarını yükseltmekten uzun süredir kaçındığı ve Kıbrıs Türk hayvancısının her zaman yanında olmaya çalışan bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Misyonu gereği kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk hayvancısının yanında olmaya çalışan Binboğa Yem Fabrikası’nın, uzun süreden beri yaşanan maliyetlerdeki yükü hafifletmek ve hayvancıyı desteklemek adına indirime gitme kararı aldığı vurgulandı.
                                     

 Eski fiyat   Yeni fiyat

İnek/Davar yemi Toz      102 TL           99 TL
İnek/Davar yemi Pelet    105.5TL      102.5 TL 
Dana/Kuzu besi Toz           95 TL          88 TL 
Dana/Kuzu besi Pelet         99 TL         89 TL

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