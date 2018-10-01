Binboğa Yem Fabrikası: Hayvancımızın yanındayız

Binboğa yem fiyatları ile igili bir açıklama yayımladı.

Binboğa Yem Fabrikası karma hayvan yeminde indirime gideceğini açıkladı. Açıklamanın tam metni şöyle:

Binboğa Yem Fabrikası olarak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin; hayvancılık alanında faaliyet gösteren tüm vatandaşlarımızın hangi zor şartlarda hayvancılık yapmış olduklarınında bilincindeyiz.

Uzman kişiler ve Hayvancılık Dairesi’nin de özverili çalışmalarıyla birlikte Yönetim Kurulumuz kur riskini şirket olarak üstlenerek, Karma Hayvan Yeminde indirime gitmiştir.

Kooperatifimizin asli görevi olan Kıbrıs Türk Hayvancısının yanında ve herzaman yardımcısı olacağımızı, Binboğa Yem Fabrikası olarak zor zamanlarda elimizi taşın altına hiç cekinmeden koyacağımızı daha önce defa kez belirtmiştik. Bu sözümüzün arkasında durarak yem fiyatlarında 01.10.2018 Pazartesi gününden itibaren indirime gideceğimizi hayvancımıza ve tüm kamoyuna duyururuz.

Ayrıca yapılacak ödemelerde de Kıbrıs Türk hayvancısının bir nebze olsun nefes almasını sağlamak adına ödemelerde 3 ay vade tanınmasına karar verilmiştir."

Kamoyunun bilgisine,

Saygılarımızla

Binboğa Yönetim Kurulu