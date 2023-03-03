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Binboğa-Yem Ltd’de iş bırakma eylemi

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Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (Binboğa-Yem) Ltd’nin bugün saat 09.00’dan itibaren tüm personeli ile iş bırakma eylemine gittiği bildirildi.
Binboğa-Yem Ltd’de iş bırakma eylemi

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, yaptığı yazılı açıklamada, “Koop-Sen olarak yapmış olduğumuz tüm uyarılara rağmen, Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (Binboğa-Yem) Ltd Yönetim Kurulu siyasi istihdam yapmıştır. Bugün saat 09:00’dan itibaren tüm personeli ile iş bırakma eylemine gidilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Güröz, Yönetim Kurulu’nun geri adım atmaması halinde 6 Mart Pazartesi gününden itibaren süresiz genel greve gidileceği uyarısında bulundu.

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