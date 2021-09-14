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Binboğa-Yem Ltd’de Uzlaşı Sağlandı, Grev Sona Erdi

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Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd’de 7 Eylül’den beridir süren grev, tarafların anlaşma sağlayarak protokol imzalaması neticesinde sona erdi.
Binboğa-Yem Ltd’de Uzlaşı Sağlandı, Grev Sona Erdi

Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd’de 7 Eylül’den beridir süren grev, tarafların anlaşma sağlayarak protokol imzalaması neticesinde sona erdi.

KOOP-SEN Genel Başkanı Mehmetali Güröz yaptığı yazılı açıklamada, dün Başbakanlık ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinde yapılan toplantılar neticesinde taraflar arasında anlaşma sağlandığını ve bu çerçevede protokol imzalandığını duyurdu.

“Bu bağlamda iş barışı sağlanmış olup, grevimiz sona ermiştir” diyen Güröz, Binboğa Yem Fabrikası, LP Gaz Tesisleri ve Harup Fabrikasında iş başı yapıldığını, halka ve hayvancıya hizmet verildiğini duyurdu.

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