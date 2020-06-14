Bingöl'de 5,9 büyüklüğünde deprem... Vali 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.9 büyüklğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğinin 5 km olduğunu duyurdu.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.
VALİDEN AÇIKLAMA
Bingöl Valisi Ekinci "Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldi, 3 güvenlik görevlisi yaralandı" diye konuştu.
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