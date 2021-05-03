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Bingöl'de bir uzman çavuş, gürültü yaptığı gerekçesiyle kovaladığı çocuğun annesini darp etti!

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Bingöl'de Ferhan K. isimli uzman çavuş, gürültü yaptığı bahanesiyle kovaladığı çocuğun annesi Rahime Ö.'yü darp etti. Rahime Ö'nün eşi şikâyette bulunduklarını açıkladı.
Bingöl'de bir uzman çavuş, gürültü yaptığı gerekçesiyle kovaladığı çocuğun annesini darp etti!

Bingöl'de Ferhan K. isimli uzman çavuş, gürültü yaptığı bahanesiyle kovaladığı çocuğun annesi Rahime Ö.'yü darp etti. Rahime Ö'nün eşi şikâyette bulunduklarını açıkladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Ferhat K. adlı bir uzman çavuş gürültü yaptığı bahanesiyle önce 8 yaşındaki bir çocuğu kovaladı, daha sonra çocuğun annesi Rahime Ö.'yü darp etti.

Evrensel'in haberine göre, Rahime Ö'nün eşi Yüksel Ö., uzman çavuşun gürültü yaptığı gerekçesiyle çocuğunu kovaladığını ve eşinin bu duruma tepki göstermesi sonucu darbedildiğini söyledi. Yüksel Ö., eşinin yaşadıklarını "Çocuklar binanın önünde gürültü yapıyorlar. Uzman da rahatsız olmuş demek ki çocukların seslerinden, 8 yaşındaki çocuğumu kovalıyor. Eşim de 'Utanmıyor musun küçük çocuğu kovalıyorsun' diyor. Uzman çavuş, eşime, 'Asabımı bozma, gelir ağzını yüzünü kırarım' diyor. Eşimi yumruklarla dövüyor" diye anlattı.

Darp raporu aldıklarını ve şikâyette bulunduklarını aktaran Yüksel Ö., "Çocuğum bayağı korkmuş. Şahitlerimiz de var. Uzman çavuş benim kendisine saldırdığımı söylemiş emniyette ama ben geldiğimde eşim kanlar içindeydi. Olay yerinde polis ve site sakinleri vardı. Takipçisi olacağız bu olayın, gereken yapılmalı" dedi.

Karlıova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise konuyla ilgili adli ve idari soruşturma süreci başlatıldığı ifade edildi.

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