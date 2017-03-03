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Bingöl'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

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Bingöl'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
Bingöl İl merkezi ile 7 ilçedeki 23 alan, geçici süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Bingöl Valiliği kent merkezi ile 7 ilçedeki 23 alanın geçici süreyle, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, terör saldırıları nedeniyle vatandaşın, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilerek, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, Bingöl merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe bölgesi, Feratan ve Çır yaylası, Merdiven Deresi, Adaklı ilçesinin Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgeleri, Solhan ilçesinin Yenibaşak-Doğuyeli bölgeleri, Yayladere ilçesinin Horivanik Deresi-Tahkim Deresi, Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik, Gökçedal bölgeleri, Kiğı ilçesinin Çomak Deresi, Karlıova ilçesinin Karacehennem Ormanları ile Yedisu ilçesinin Akımlı Yaylasına 2-16 Mart'ta vatandaşların can ve mal güvenliği açısından girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

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